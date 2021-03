Roma, 21enne trovata morta in casa: era figlia di Carlo Urbani

Dai primi accertamenti sembra sia morta per una "overdose di sostanze non identificate"

A Roma una ragazza di 21 anni è stata trovata morta in un appartamento in zona Cassia. Come riporta Corriere.it si tratta della figlia di Carlo Urbani, lo scienziato marchigiano che identificò per primo la polmonite atipica scatenata dalla Sars nel 2003 e grazie a lui non si scatenò la pandemia.

La ricostruzione dei fatti

A quanto ricostruito dagli investigatori, la 21enne si trovava nell'abitazione di un cittadino siriano agli arresti domiciliari per reati di droga. Dai primi accertamenti sembra sia morta per una "overdose di sostanze non identificate". Sono in corso indagini della polizia. Gli investigatori hanno ascoltato il cittadino siriano per ricostruire con esattezza quello che è accaduto e chi le ha fornito quelle sostanze.