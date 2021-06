Sparatoria ad Ardea, legale delle vittime: "Non conoscevano omicida"

"Vorrei precisare di non avere mai parlato di esecuzione. La famiglia vuole il massimo rispetto per questo immenso dolore che sta vivendo. I genitori dei bambini non conoscevano l'omicida e non lo avevano mai visto prima e che non c'è stata alcune lite come riferito da qualche fonte non attendibile". Questo è quanto precisa l'avvocato, Diamante Ceci, legale dei gentori dei piccoli Daniel e David uccisi ieri ad Ardea.

La vicenda

Ieri un anziano e due fratellini sono morti in una sparatoria avvenuta in strada, in via degli Astri ad Ardea, vicino a Roma (LE IMMAGINI). I due bambini sono stati raggiunti dai colpi mentre giocavano davanti casa, l'84enne passava invece in quel momento in bici. A ucciderli è stato un uomo di 35 anni, che si è prima allontanato dal luogo, poi è stato individuato dagli investigatori e si è barricato in un appartamento ad Ardea. Scattato il blitz del Gis (Gruppo intervento speciale) carabinieri, segnalato da una forte esplosione, l'uomo è stato trovato morto nell'abitazione dove si era asserragliato. Il 35enne, Andrea Pignani, ingegnere informatico, si sarebbe suicidato con un colpo esploso dalla stessa pistola. L'arma era del padre, guardia giurata, deceduto nei mesi scorsi. Alla sua morte l'arma non fu trovata. Le vittime sono i due fratellini David e Daniel Fusinato, di 5 e 10 anni, e l'84enne Salvatore Ranieri.