Covid Lazio, con open day 26% vaccinazioni in più rispetto al target

In Lazio durante l'open day sui vaccini anti Covid sono state compiute 22mila somministrazioni. "L'open day è andato molto bene - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa -. In tre giorni abbiamo fatto complessivamente 158.276 somministrazioni, di cui 22mila nell'open day, e questo è il 26% in più rispetto al target indicato dalla struttura commissariale".

D'Amato: "Risultato straordinario"

"È un risultato straordinario che mette in luce la capacità di somministrazione del nostro sistema - ha aggiunto D'Amato -. Questo ci porterà a programmare nuovi appuntamenti a partire dal prossimo fine settimana con una platea che sarà sempre degli over40".