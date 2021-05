Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio su oltre 11mila tamponi (-2.951) e oltre 12mila antigenici, per un totale di 23.687 test, ieri si sono registrati 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da sette mesi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:09 - I casi a Roma sono a quota 322

Nel Lazio su oltre 11mila tamponi (-2.951) e oltre 12mila antigenici, per un totale di 23.687 test, ieri si sono registrati 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da sette mesi. I decessi registrati sono 14 (+9), ma si registrano zero decessi nelle province, i guariti sono 1.003, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.548 (-43). Le terapie intensive sono 236 (+3). Complessivamente diminuiscono casi e ricoveri, aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 322.