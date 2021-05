Covid, a Roma manifestazione dei no vax contro il green pass. Video

I manifestanti si sono datti appuntamento in piazza Bocca della Verità, a poche centinaia di metri dal ministero della Salute. A promuovere la protesta è il gruppo Movimento 3V - Partito politico

Il popolo no-vax si è dato appuntamento a Roma, in piazza Bocca della Verità, a poche centinaia di metri dal ministero della Salute, per manifestare contro l'obbligo vaccinale e il green pass. A promuovere la protesta è il gruppo Movimento 3V - Partito politico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI – LA SITUAZIONE A ROMA)

La protesta a Roma

“È il momento di dare un segnale importante alle istituzioni, siamo qui per reclamare contro quello che sta facendo il Parlamento italiano – è il messaggio dei manifestanti – Abbiamo annunciato la protesta da settimane, ebbene non ci hanno dato piazza Montecitorio: la chiudono mentre stanno togliendo i diritti agli italiani che non possono più andare davanti ai palazzi di potere a portare la propria voce”.