Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri nel Lazio si sono registrati 577 nuovi casi.

7:04 - Vaccini Lazio, dal 17 maggio anche ultra40enni da medici base

Da oggi nel Lazio sarà possibile per i soggetti ultraquarantenni di vaccinarsi solo presso il proprio medico di medicina generale con AstraZeneca o Johnson&Johnson, diversamente si dovrà aspettare l'apertura della fascia. Da oggi al primo giugno verranno consegnate due fiale di vaccino Pfizer a settimana per ogni medico destinate ai soggetti fragili. Dal 20 maggio invece verranno distribuite ai Medici di Famiglia 20mila dosi settimanali di Johnson&Johnson per le fasce consentite. Infine, a partire dal 1 giugno verranno ampliate le consegne di Pfizer e verranno consegnati quantitativi crescenti del nuovo vaccino a M-Rna di produzione tedesca Curevac.