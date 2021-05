Anzio, picchiò e costrinse ragazzo a camminare nudo per strada: preso

Le indagini

Anzio, presunto ladro d'auto costretto a girare nudo per punizione

Le indagini sono scattate dalla pubblicazione sui più noti social network di un video che riproduceva una coppia di giovani mentre camminava per le vie centrali di Anzio: uno dei due era completamente nudo, vessato e percosso dall’autore del filmato. Il video in questione ha suscitato un vero e proprio allarme sociale per la crudeltà delle immagini. Immediate le indagini che hanno permesso di rintracciare l'autore e ricostruito che, per motivi legati ad un diverbio, nelle prime ore del mattino dello scorso 23 aprile ha rintracciato la coppia di giovani nel centro di Anzio e, dopo aver minacciato e picchiato entrambi, ha costretto il ragazzo a spogliarsi e camminare nudo.