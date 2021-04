Anzio, presunto ladro d'auto costretto a girare nudo per punizione

Un ragazzo di 25 anni è stato costretto a camminare senza vestiti nel centro di Anzio da un uomo che lo accusava di aver rubato dentro la sua auto. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il presunto ladro è stato ripreso in un video che circola in rete mentre viene schiaffeggiato e minacciato. Con lui nel video c'è una ragazza, anche lei è accusata dall’uomo di aver rubato sulla vettura parcheggiata in una strada centrale di Anzio. Le immagini, a quanto si apprende, risalgono alla settimana scorsa.

Indagini in corso

I due giovani, pregiudicati, sono stati identificati dalla polizia e sono stati invitati in commissariato, ma non si sono ancora presentati. L’autore del video invece non è stato ancora individuato, ma rischia una denuncia per violenza privata, produzione e diffusione di filmati prodotti contro la volontà del soggetto ripreso. Le indagini sono in corso, anche da parte dei carabinieri.