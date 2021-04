Caso Regeni, oggi a Roma la prima udienza contro 007 egiziani

Il documentario per screditare il ricercatore

Intanto, da ieri circola su YouTube un documentario egiziano che mette in cattiva luce la figura del ricercatore friulano ucciso cinque anni fa. Il filmato in tre parti, che dura 50 minuti, si presenta come "il primo documentario che ricostruisce i movimenti di Giulio Regeni al Cairo”, ed è stato caricato su un canale che si chiama The story of Giulio Regeni, al quale è associata anche una pagina Facebook. Il documentario, in lingua araba ma con sottotitoli in italiano, è costellato di errori, anche grossolani, come il nome dello stesso Regeni che viene storpiato e riporta fatti già noti, ma ricostruiti con l'intento di gettare discredito sul ricercatore e di sostenere la tesi egiziana che le autorità del Cairo siano estranee alla tortura a morte di Giulio.