Caos cimiteri a Roma, la Lega presenta un esposto in Procura

I dirigenti romani della Lega Salvini Premier hanno presentato un esposto in Procura, a Roma, in relazione alla situazione dei cimiteri e alle difficoltà legate alle sepolture. "La situazione dei cimiteri capitolini è diventata ormai insostenibile e al collasso - affermano Fabrizio Santori e Monica Picca della Lega e la portavoce del Comitato per la Tutela dei Cimiteri Flaminio Prima Porta Verano e Laurentino, Valeria Campana, firmatari dell'esposto di 12 pagine - Mesi di attesa per le cremazioni, cimiteri esauriti, scandali e disservizi di ogni tipo che vengono ripetutamente segnalati dai parenti dei defunti disperati per una situazione grave che viene costantemente ignorata dai vertici dell'Ama e dall'amministrazione capitolina".