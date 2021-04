Roma, Romano a Raggi: “Da 2 mesi mio figlio senza sepoltura, vergogna”

Il politico attacca la sindaca della città: “Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”

Il deputato del Pd, Andrea Romano, attacca su Twitter la sindaca Virginia Raggi circa i problemi riscontrati da due mesi nel seppellire a Roma il proprio figlio (I DISAGI IN CITTA').

Romano a Raggi: "Tua vergogna non sarà mai abbastanza grande"

"Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”.