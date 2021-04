Spionaggio, la difesa di Biot chiede di rinviare l'interrogatorio

"Abbiamo chiesto di rinviarlo finché non avremo la possibilità di visionare i documenti posti sotto sequestro e quanto contenuto nella scheda digitale trovata in possesso del rappresentante dell'ambasciata russa", ha detto l'avvocato del militare arrestato

"Abbiamo chiesto di rinviare l'interrogatorio fissato con la Procura per martedì finché non avremo la possibilità di visionare i documenti posti sotto sequestro e quanto contenuto nella scheda digitale trovata in possesso del rappresentante dell'ambasciata russa", ha annunciato l'avvocato Roberto De Vita, difensore di Walter Biot, il militare di Marina arrestato con l'accusa di spionaggio.

L'avvocato: “Non abbiamo avuto copia dei documenti”

"Ieri, dopo l'ok della Procura ad una nostra istanza, ci siamo recati presso la sede del Ros per ottenere almeno la visione degli atti posti sotto sequestro - prosegue il penalista – Abbiamo avuto modo, però, solo di guardare i video effettuati nell'ufficio di Biot. Non abbiamo avuto copia di nulla e alla nostra richiesta di ottenere informazioni sui documenti presenti sulla scheda sd e alla base delle accuse ci è stato risposto che non era possibile fare ciò. A questo punto non possiamo fare altro che chiedere un rinvio dell'interrogatorio visto che al momento non siamo a conoscenza di quali atti siano nella disponibilità degli inquirenti".