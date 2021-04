Spionaggio, Guerini: “Biot non aveva accesso a operazioni”

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è intervenuto sulla vicenda di spionaggio che ha visto coinvolto il capitano di fregata della Marina militare italiana Walter Biot (CHI E’), arrestato lo scorso 31 marzo per aver consegnato alcuni documenti classificati a un ufficiale dell’esercito russo. Sull’accaduto “c'è ancora il segreto istruttorio e finché la procura non ci consentirà di accedere agli atti non potremo prendere visione dei documenti oggetto d’indagine”, ha spiegato Guerini alle commissioni Difesa di Camera e Senato. “L'ufficiale - ha aggiunto - era titolare di un incarico che lo autorizzava a visionare materiale classificato ma le sue mansioni, che non prevedevano attività di comando o di direzione, lo portavano ad avere accesso a documenti di valutazione e policy e non alla gestione delle operazioni o al dettaglio delle capacità nazionali e Nato. Mi sembra giusto circoscrivere l'attività dell'ufficiale rispetto all'ufficio di cui deteneva la responsabilità". (L'INTERROGATORIO DI BIOT - I VIDEO - LE INDAGINI - LE PAROLE DELLA MOGLIE)