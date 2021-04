Spionaggio, Biot: “Sul pc non potevo vedere atti con segreto di Stato”

"Non è possibile visualizzare su un pc il contenuto di documenti riguardanti il segreto di Stato o ad alto livello di segretezza", ha riferito Walter Biot (CHI E' - COSA SAPPIAMO - LA CONVALIDA DEL FERMO), il militare della Marina arrestato per spionaggio, nel corso del colloquio avuto oggi in carcere con il suo difensore, l'avvocato Roberto De Vita. "Sono documenti che si possono solo stampare – ha precisato l'avvocato – e lui non ha abilitazione a stampare".

La difesa di Biot

Il penalista ha annunciato anche di avere "depositato richiesta alla Procura per potere ottenere copia forense di tutto il materiale sequestrato, compresi i tre video fatti con la telecamera nascosta messa nel suo ufficio. Per questo abbiamo nominato un consulente tecnico informatico: l'analisi dei video sarà utile per capire se c'è corrispondenza tra quanto trovato nella pennetta usb e ciò che sarebbe stato fotografato". De Vita aggiunge che gli elementi "raccolti, nel corso del confronto con il mio assistito, ribadiscono che non aveva accesso ad alcun tipo di documento che riguarda la sicurezza dello Stato o strategico in tema anche di operazioni militari: dall'analisi dei registri e dei protocolli emergerà proprio questo. Lui è determinato e convinto a dimostrare ciò e assicura che non è mai stato a nessun ricevimento in ambasciate o consolati in presenza di personale estero". "La famiglia - ha poi detto il legale - gli ha consegnato l'ultimo libro di Roberto Saviano che aveva intenzione di leggere. Restiamo, comunque, in attesa di essere convocati dai magistrati per l'interrogatorio e della fissazione dell'udienza davanti al tribunale del Riesame".