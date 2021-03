Covid, direttore Spallanzani: "Al via intesa con Gamaleya su Sputnik"

"Sono molto orgoglioso perché questa è una prima in Europa: la scienza è neutra, deve essere lontana da interessi geopolitici", ha detto Francesco Vaia

"Stiamo per firmare un memorandum d'intesa con il centro Gamaleya di Mosca, che ha sviluppato lo Sputnik V, per uno scambio di materiale biologico e di ricercatori. Sono molto orgoglioso perché questa è una prima in Europa: la scienza è neutra, deve essere lontana da interessi geopolitici. Noi e il Gamaleya abbiamo messo al centro l'esigenza di avere vaccini che funzionino. Abbiamo trovato nei colleghi del Gamaleya una grande disponibilità alla collaborazione e alla trasparenza". Lo ha detto Francesco Vaia, Direttore dello Spallanzani, alla tavola rotonda di italo-russa dedicata allo Sputnik.

Ieri Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha definito il vaccino moscovita "utilissimo, ovviamente solo dopo l’autorizzazione dell’Ema", sottolineando inoltre che "dobbiamo anche puntare alla possibilità di produrre in Italia i vaccini, visto che è plausibile che la campagna di immunizzazione debba essere ripetuta ogni anno". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)