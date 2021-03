I funerali di Coccoluto nella chiesa degli Artisti di Roma. VIDEO

La carriera

È morto Claudio Coccoluto, tra i più importanti dj italiani

Nato a Gaeta il 17 agosto 1962, Coccoluto ha iniziato a fare il dj nella sua città d'origine a 13 anni, per hobby, nel negozio di elettrodomestici del padre sul Lungomare Caboto. A partire dal 1978 ha cominciato a far conoscere la sua voce via etere attraverso la radio locale Radio Andromeda. Dal 1985 ha fatto della radio e della consolle la sua professione: le sue prime esperienze nei locali sono state al Seven Up di Gianola e all'Histeria di Roma, dove ha sostituito Corrado Rizza affiancando il dj Marco Trani. Da lì un'escalation che lo ha portato a esibirsi in alcuni dei locali più noti al mondo. Ricercatissimo per i compleanni di personaggi noti, per serate organizzate da grandi aziende ed eventi musicali come gli Mtv Awards, nel 2003 Pippo Baudo lo chiamò nella giuria di qualità di Sanremo, dove poi è tornato per altre due volte.