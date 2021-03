Covid Lazio, assessore D'Amato: "Chiusura scuole? Rischio è concreto"

"Dipende dall'indice Rt - ha affermato l'assessore a margine dell'avvio dei primi tamponi molecolari per gli studenti della Sapienza di Roma -. Sono stati adottati dei provvedimenti nelle zone rosse e nell'intera provincia di Frosinone"

"Il rischio della chiusura delle scuole c'è sempre perché dipende da come corre il virus". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, parlando del rischio di una nuova chiusura delle scuole a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO E A ROMA).

"Allentamento della tensione non è mai positivo"

"Dipende dall'indice Rt - ha affermato l'assessore a margine dell'avvio dei primi tamponi molecolari per gli studenti della Sapienza di Roma -. Sono stati adottati dei provvedimenti nelle zone rosse e nell'intera provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma il rischio è concreto. Perché vedo - ha sottolineato D'Amato - che nei fine settimana c'è un costante allentamento della tensione e quando accade ciò non è mai positivo. Questo porterà sicuramente degli elementi critici dei prossimi giorni".

"Finora una decina di casi di variante brasiliana

"Abbiamo avuto finora una decina di casi di variante brasiliana - ha riferito D'Amato -. Nella nostra regione le varianti più diffuse sono quella inglese e iberica".