Covid, folla a Roma: chiusure momentanee in via del Corso

La polizia locale è intervenuta anche sulle strade limitrofe per far defluire le persone. Presidi delle pattuglie soprattutto nelle aree a maggior interesse e sul lungomare di Ostia

Folla nel pomeriggio al centro di Roma. Chiusure momentanee da parte della polizia locale sono scattate su via del Corso e strade limitrofe per far defluire le persone (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO).