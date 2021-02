Covid Napoli, transenne sul lungomare per troppa folla

per il progressivo aumento di persone sul lungomare, a poche ore dal passaggio della Campania alla zona arancione ( CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA ). Viene interdetto l'accesso al lungomare consentendo solo l'uscita di chi si trova già all'interno dell'area che comprende i locali. La misura, concordata in occasione di un tavolo tenuto nei giorni scorsi in Prefettura, serve ad evitare assembramenti. A far rispettare il blocco polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e protezione civile.

Folla sul lungomare

leggi anche

Covid, quali sono le regioni che cambiano colore da domenica

Fin dal mattino locali del lungomare presi d'assalto, traffico sostenuto e villa comunale con tante famiglie e bambini in maschera per un ultimo scampolo di Carnevale. La folla, ordinata e munita di mascherine, si è riversata lungo via Caracciolo e via Partenope per un aperitivo, un pranzo o solo per fare due passi. Non c'è tuttavia la ressa dei giorni scorsi, non quella di martedì, e nemmeno la fiumana di gente di due settimane fa quando, complice il clima primaverile, furono in tanti a prendere d'assalto il lungomare fino a renderlo invivibile.