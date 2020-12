Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Superano quota 500 i nuovi casi di coronavirus a Roma. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Intanto, ieri mattina è atterrato a Ciampino l'aereo DHL con a bordo una parte delle 470mila dosi del carico di vaccini Pfizer destinato all'Italia. La fornitura è poi stata smistata al Campus Bio-Medico.

"Nonostante la vaccinazione non possiamo pensare che torneremo ai sistemi come erano prima. Il virus ci terrà compagnia fino al primo trimestre 2022. Quei livelli di assembramento non sono più possibili”, ha affermato ieri il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito.

Ieri la Procura di Roma ha aperto un'indagine sugli attacchi informatici subiti dalla Irbm di Pomezia, azienda che collabora con l'università di Oxford al vaccino anti-Covid che verrà commercializzato da AstraZeneca.

Nel mentre, La maggioranza dei romani sta pragmaticamente organizzando il miglior capodanno casalingo possibile, pescando tra programmi mainstream, programmazioni locali in streaming e piatti gourmet proposti dagli chef con la formula salva incassi del delivery (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE - GRAFICHE).

7:12 – Capodanno a Roma, spettacoli di luce al pontile di Ostia

Il Pontile di piazza dei Ravennati ad Ostia si accende di giochi di luce, grazie alla collaborazione con Acea, che ha voluto sostenere una speciale illuminazione di fine anno in uno dei "luoghi del cuore" del Municipio X. "La mancanza di eventi culturali, determinata dalle dovute restrizioni anti-COVID, si fa sentire anche nella nostra collettività, soprattutto durante queste Feste di fine 2020", dice la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, "ma Acea, come in occasione dell'illuminazione monumentale del Borgo di Ostia Antica e del Castello di Giulio II la scorsa primavera, non smentisce la sua sensibilità verso il nostro territorio". "Il progetto Acea per il Pontile", prosegue l'Assessore Ambiente, Territorio e Sicurezza, Vicepresidente del Municipio X, Alessandro Ieva "assieme alle luminarie di Ostia-piazza della Posta e di Acilia, volute dalla nostra Amministrazione, e ad alberi e presepi donati alla cittadinanza, offre suggestioni ed emozioni tipiche del periodo festivo di fine dicembre, fungendo da augurio e buon auspicio per l'anno nuovo".

7:00 – D’Amato: “Roma sopra quota 500”

Nella giornata di ieri “su 13.678 tamponi nel Lazio (+2.482) si registrano 1.333 casi positivi (+115), 66 decessi (+12) e +1.489 guariti. Aumentano i casi, i tamponi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoverati e le terapie intensive". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi torna a 9% - aggiunge - I casi a Roma città salgono a quota 500".