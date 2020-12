Vaccini, attacchi hacker alla Irbm: Procura di Roma avvia indagine

L’azienda sta collaborando con l'università di Oxford al vaccino anti-Covid che verrà commercializzato da AstraZeneca. Il procedimento è stato aperto per il reato di accesso abusivo al sistema informatico

I pm di Roma hanno avviato un'indagine dopo la denuncia presentata in relazione ad alcuni attacchi hacker subiti nelle ultime settimane dalla Irbm di Pomezia, l'azienda che sta collaborando con l'università di Oxford al vaccino anti-Covid che verrà commercializzato da AstraZeneca. Il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Angelatonio Racanelli, è stato aperto per il reato di accesso abusivo al sistema informatico. Le indagini sono state delegate al Cnaipic, Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, della Polizia Postale.