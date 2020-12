Covid, Capodanno a Roma: cene da asporto e concerti in streaming

Cene da asporto, concerti in streaming con Gianna Nannini o Diodato e un panorama capitolino mozzafiato. Oppure una notte in un hotel in cima alla scalinata di piazza di Spagna, per fingere che nonostante il Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA NEL LAZIO E A ROMA) e il relativo coprifuoco alle 22, quello di domani non sia un Capodanno troppo diverso dagli altri. La maggioranza dei romani sta pragmaticamente organizzando il miglior capodanno casalingo possibile, pescando tra programmi mainstream, programmazioni locali in streaming e piatti gourmet proposti dagli chef con la formula salva incassi del delivery.

Le cene da asporto

Sono disponibili cene da asporto come quelle dell'Executive chef dell'Hotel Eden Fabio Ciervo a 185 euro a testa, o quella dello chef Riccardo Di Giacinto del ristorante All'Oro, tra piatti gourmet e pure l'inevitabile lenticchie e cotechino (95 euro) o più abbordabili come quelle offerte da tanti ristoranti-pizzerie in stile 'Mangiafuoco', a Roma Nord: 35 euro per il menù adulti, 20 per i bambini, tra “cuoppo di frittini” e filetto di cinta senese al pepe verde. O ancora, quella di 'Optima': cena gold pesce a 35 euro, cena silver a 23 euro.

Le parole del presidente Fipe Confcommercio Roma

Ma, come spiega all'Agi Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Confcommercio Roma, il delivery di questo strano 31 dicembre sarà ricordato soprattutto per le inedite apericene capodannesche, organizzate per brindare precocemente in casa con i due amici consentiti dal decreto, prima del coprifuoco delle 22: "Molti dei nostri associati, a cominciare da nomi storici come Vanni o Ciampini, stanno ricevendo molte ordinazioni di box di tartine, canapè e croissant, è la tendenza di questo Capodanno 2021 per chi vuole festeggiare con qualcuno che non faccia parte dello stretto nucleo familiare". Paolantoni sottolinea inoltre che il delivery di queste festività da zona rossa e bar e ristoranti chiusi è riuscito a raggranellare solo il dieci per cento del tradizionale fatturato di fine anno.

Gli eventi online

Disponibili anche l’evento in streaming del Comune di Roma, dal significativo titolo 'Oltre tutto', esperienza unicamente in digitale e a porte chiuse da seguire sul sito culture.roma.it e sulla pagina Facebook di @cultureroma. "Come sentirsi vicini pur essendo lontani? Come può la nostra città tornare ad essere una casa e non solo un paesaggio? Come non smettere di sognare?": sono le domande da cui le due curatrici dell'offerta istituzionale della capitale, Francesca Macrì e Claudia Sorace sono partite per pensare il progetto in cui la città si racconta dal Circo Massimo e dai siti storici e archeologici più preziosi.

I concerti in streaming

Al circo Massimo, nello studio tv allestito nel Laboratorio di Scenografia del Teatro dell'Opera, le scrittrici Michela Murgia e Chiara Valerio saranno le padrone di casa di una serata che presenterà come unica performance live quella di Gianna Nannini. Le performance degli altri artisti italiani, già registrate la scorsa settimana, vanno in scena invece da altre location mozzafiato della città: Elodie dal Tabularium dei musei Capitolini, Gemitaiz dall'Ara Pacis, Diodato dallo stadio Palatino, Carl Brave da Rhinoceros Alda Fendi art hub di fronte all'Arco di Giano, Manuel Agnelli featuring Rodrigo d'Erasmo dal museo di Roma.

Le mostre d’arte contemporanea

Al posto delle persone in festa, al Circo Massimo domani ci saranno due grandi istallazioni d'arte contemporanea: quella di Alfredo Pirri e di Tim Etchells, che segnano un Capodanno che non sarà di piazza, ma che punta a far sentire uniti i romani. Etchells lo fa con una grande istallazione al neon, alta sedici metri, Pirri presenta invece "Fuoco - Cenere - Silenzio", creazione che reinterpreta la pira e l'elemento rigeneratore del fuoco: sei silos di cemento armato, alti fino a otto metri, all'interno dei quali prenderanno fuoco, intorno alla mezzanotte, legno e arbusti recuperati dalle potature effettuate sulle alberature della città.

L'arte contemporanea sarà presente anche con Toma's Saraceno. Con il suo "How to hear the universe in a spider/web: A live concert for/by invertebrate rights", pensato appositamente per 'Oltre tutto', l'artista argentino esplorerà le connessioni della terra con l'universo e dell'uomo con la natura e il cosmo, con un lavoro che si sviluppa su tre livelli: uno sonoro, uno visivo e un terzo legato alla percezione delle vibrazioni.

Appuntamenti all’insegna di cinema e letteratura

Le parole, il dialogo e la scrittura saranno protagoniste poi con Chiara Valerio, Michela Murgia, Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio e Igiaba Scego. Infine il cinema con il progetto "Vedute" a cui hanno partecipato i fratelli D'Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich. Ognuno di loro ha realizzato un video su Roma partendo da un'inquadratura fissa, una porzione di spazio urbano o un'immagine simbolo della loro visione della città.