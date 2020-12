Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Oltre 11mila i tamponi eseguiti in 24 ore. D’Amato: “La vaccinazione partirà subito secondo le modalità organizzative dei 20 hub regionali. In questa prima fase i soggetti interessati sono il personale sanitario e operatori e ospiti delle Rsa”

Su oltre 11 mila tamponi, sono 1.218 i nuovi casi di coronavirus accertati in 24 ore nel Lazio. Da oggi, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sono in arrivo in regione 47.970 dosi di vaccino. "La vaccinazione partirà subito secondo le modalità organizzative dei 20 hub regionali”, spiega. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:05 - D’Amato: “In arrivo 47.970 dosi di vaccino”

In arrivo da oggi la nuova fornitura di vaccino anti Covid, “con 41 scatole per 7.995 fiale e pari a 47.970 dosi di vaccino tenendo già conto della disposizione di Aifa e della circolare del ministero della salute in merito alle 6 dosi". Lo comunica l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato."La vaccinazione partirà subito secondo le modalità organizzative dei 20 hub regionali - aggiunge - al momento della prima somministrazione verrà prenotata anche la successiva dose di richiamo. In questa prima fase, come da indicazioni nazionale, i soggetti interessati sono il personale sanitario e operatori e ospiti delle Rsa. Le prossime consegne sono previste per il 4, 11, 18 e 25 di gennaio".

7:00 - Nel Lazio 1.128 nuovi casi

Nel Lazio, su oltre 11 mila tamponi, ieri si sono registrati 1.218 casi positivi (+252), 54 decessi (+7) e 2.549 guariti. "Aumentano i casi, i tamponi, i decessi e i ricoverati, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%”, spiega l’assessore Alessio D’Amato. I casi a Roma città rimangono sotto quota 500.