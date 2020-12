Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Il rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati torna al 9 per cento”

7:13 - Nel Lazio finora 1076 vaccinazioni, arrivate 47970 dosi

"Già effettuate 1.076 vaccinazioni anti-Covid. Su Salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni nel Lazio". E quanto si evidenzia nel bollettino di ieri. Nella medesima giornata "sono arrivate nei 20 hub regionali tutte le 41 scatole del vaccino anti- Covid pari a 7.995 fiale e 47.970 dosi di vaccino. La vaccinazione è partita subito secondo le modalità organizzative del piano regionale. Al momento della prima somministrazione viene prenotata anche la successiva dose di richiamo. in questa prima fase, come da indicazioni nazionali, i soggetti interessati sono il personale sanitario e operatori e ospiti delle Rsa. Le prossime consegne sono previste per le giornate del 4, 11, 18 e 25 di gennaio".

7:00 – Ieri nel Lazio 1.333 casi su 13.678 tamponi

Nella giornata di ieri “su 13.678 tamponi nel Lazio (+2.482) si registrano 1.333 casi positivi (+115), 66 decessi (+12) e +1.489 guariti. Aumentano i casi, i tamponi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoverati e le terapie intensive". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi torna a 9% - aggiunge - I casi a Roma città salgono a quota 500".