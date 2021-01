Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

''I casi a Roma città salgono a quota 700'', ha riferito ieri l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. I numeri regionali ''non ci possono far stare tranquilli. Abbiamo bisogno del massimo rigore e di responsabilità da parte di tutti" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).

8:40 - Nel Lazio 1.767 casi, Roma sopra quota 700

Ieri ''su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+2.623) si registrano 1.767 casi positivi (+434), 73 decessi (+7) e +984 guariti. Aumentano i casi, i tamponi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoverati e sono stabili le terapie intensive". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato."Il rapporto tra positivi e tamponi torna a 10% - aggiunge- I casi a Roma citta' salgono a quota 700. Questi numeri non ci possono far stare tranquilli. Abbiamo bisogno del massimo rigore e di responsabilita' da parte di tutti".