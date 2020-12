Covid Roma, riapertura palestre a rischio a fine gennaio

Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 15 gennaio potrebbe contenere la proroga delle chiusure: il 7 gennaio finiscono infatti le misure restrittive natalizie ed entreranno in vigore di nuovo le fasce di colore in base all'andamento del contagio nelle regioni

Se il contagio non darà tregua la chiusura delle palestre potrebbe continuare anche dopo le festività. Dopo l'incognita della riapertura dello sci e i tanti dubbi su una ripresa dell'attività scolastica in presenza, ora il timore di una terza ondata e degli effetti della variante inglese minacciano la possibilità di riaprire altri settori già colpiti dalla crisi causa Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA NEL LAZIO E A ROMA). Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 15 gennaio potrebbe contenere la proroga delle chiusure: il 7 gennaio finiscono infatti le misure restrittive natalizie ed entreranno in vigore di nuovo le fasce di colore in base all'andamento del contagio nelle regioni. Ogni provvedimento verrà preso prima di metà gennaio dopo avere analizzato l'andamento dei contagi.

I numeri degli impianti sportivi

Centomila impianti sportivi in Italia, un milione tra addetti e collaboratori, venti milioni di euro il volume di fatturato. Chiuse dal 24 febbraio, piscine e palestre registrano un fatturato in perdita che va dal 50 al 70%. Rischiano di non riaprire mai più il 40% degli impianti sportivi a causa del Covid, con debiti accumulati a fronte di investimenti ingenti da affrontare. Ma il mondo dello sport e delle palestre nei mesi di pandemia non si è fermato anche grazie alla pratica del coaching a domicilio.