Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Su quasi 13 mila tamponi nel Lazio nelle ultime ore si registrano 1.288 casi positivi, 56 i decessi e 1.775 nuovi guariti. "Diminuiscono i casi e le terapie intensive, aumentano i decessi e restano stabili i ricoveri – ha commentato l'assessore Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%". C'è attesa il giorno di avvio della vaccinazione Covid in programma domenica. I primi vaccinati allo Spallanzani di Roma saranno una giovane infermiera, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Salgono a quota 600 i nuovi casi a Roma mentre nella regione sfiorano la soglia di 1300.Su quasi 13 mila tamponi nel Lazio (+745 rispetto a ieri) si registrano 1.288 casi positivi (+83), 56 i decessi (+14) e +1.775 i guariti. "Diminuiscono i casi e le terapie intensive, aumentano i decessi e stabili i ricoveri - commenta l'assessore Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%". In particolare sono 661 i positivi registrati nella Capitale nelle ultime 24 ore mentre nelle province si contano 363 casi e tredici morti.Ed è conto alla rovescia per i V-day, il giorno di avvio della vaccinazione Covid in programma domenica. I primi vaccinati allo Spallanzani di Roma saranno una giovane infermiera, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici. "Bene scelta dello Spallanzani sul primo vaccino a una donna infermiera - ha sottolineato l'assessore D'Amato - un gesto simbolico di attenzione a chi sta tutti i giorni in prima linea senza clamori al servizio dei cittadini. Rappresenta tutti gli operatori e le operatrici sanitarie' A seguire ci saranno 50 medici e altrettanti infermieri delle Uscar del Lazio che poi vaccineranno il personale più esposto al virus. In particolare le Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale si occuperanno della vaccinazione nelle Rsa. "Se tutto va secondo programma inizieremo le vaccinazioni nelle Rsa del Lazio la prossima settimana" ha spiegato il vice segretario nazionale della FIMMG, Pier Luigi Bartoletti, che sarà tra i 50medici vaccinati domenica. E nel Lazio sono disponibili 955 dosi. Il 27 dicembre ad aprire al campagna vaccinale sarà lo Spallanzani, le Asl e le Aziende ospedaliere partiranno nei due giorni a seguire: il 28 dicembre Asl di Rieti (40 dosi), Asl di Viterbo (40 dosi), Asl Roma 1 (80 dosi), Asl Roma 2 (80 dosi), Asl Roma 3 (50 dosi), Campus Bio-medico (20 dosi), Gemelli (50 dosi), Ospedale pediatrico bambino gesù (30 dosi), Tor vergata (30 dosi), Umberto i (50 dosi) e Sant'Andrea (20 dosi). il 29 dicembre all'Ifo (30 dosi), San Camillo (50 dosi), San Giovanni (40 dosi), Asl di Frosinone (40 dosi), Asl di Latina (40 dosi), Asl Roma 4 (40 dosi), Asl Roma 5 (40 dosi), Asl Roma 6 (40 dosi) e Ares 118 (15 dosi).