Covid Latina, 94 positivi nel focolaio della Rsa Minturno

C'è preoccupazione in provincia di Latina per il focolaio in una Rsa di Minturno, a sud del territorio pontino. Presso la residenza Domus Aurea sono infatti stati riscontrati 94 casi di positività tra degenti e operatori, si tratta nel dettaglio di 70 anziani ospiti della struttura (su un totale di 76) e di 24 operatori su un totale di 32 dipendenti.

Gli altri controlli

Ora, dopo questo dato emerso nel bollettino riferito alla giornata di ieri, si attendono ulteriori riscontri da altri controlli effettuati sul resto del personale della struttura. Intanto l'ultimo dato di ieri in provincia di Latina parlava di 230 casi e quattro decessi, un trend che non accenna a diminuire.