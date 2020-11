Covid a Roma, tutti gli aggirnamenti di oggi in diretta

Aveva compiuto 66 anni il 12 novembre. Archeologo, specializzato in preistoria e protostoria, Gambari ha avuto una lunga carriera all'interno del ministero dove è stato a lungo soprintendente e poi direttore regionale ed era molto stimato

Ieri sera è morto a Roma all'ospedale Spallanzani, dov'era ricoverato per il Covid il direttore del Pigorini, il Museo delle Civiltà di Roma, Filippo Maria Gambari. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:26 - Morto Gambari, direttore del Museo delle Civiltà

Ieri sera è morto a Roma all'ospedale Spallanzani, dov'era ricoverato per il Covid-19 il direttore del Pigorini, il Museo delle Civiltà di Roma, Filippo Maria Gambari. Aveva compiuto 66 anni il 12 novembre. Archeologo, specializzato in preistoria e protostoria, Gambari ha avuto una lunga carriera all'interno del ministero dove è stato a lungo soprintendente e poi direttore regionale ed era molto stimato. Per lui il cordoglio del ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini e del direttore generale dei Musei del Mibact Massimo Osanna. "Mi stringo ai familiari - ha scritto Franceschini - Perdiamo un raffinato studioso e un ottimo direttore di uno dei musei autonomi del ministero. Una lunga carriera, rigorosa e ricca di incarichi di grande responsabilità. Ci mancherà".