Covid Lazio, nuova ordinanza: chiusura supermercati e negozi alle 21

Il provvedimento, in vigore da oggi e fino al 30 novembre, prevede l’apertura “di alcune attività commerciali all’ingrosso debitamente indicate. Restano aperti anche autosaloni e aziende florovivaistiche”

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato una nuova ordinanza contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). In base al testo del provvedimento, in vigore da oggi fino al 30 novembre, nessuna attività commerciale al dettaglio o all’ingrosso – compresi i supermercati – potrà proseguire la vendita oltre le ore 21.

L’ordinanza

Nello specifico la nuova ordinanza prevede "l'apertura di alcune attività commerciali all'ingrosso, debitamente indicate. Restano aperti anche autosaloni e aziende florovivaistiche. Nessuna attività commerciale al dettaglio o all'ingrosso, compresi i supermercati, potrà nei giorni feriali, prefestivi e festivi proseguire la vendita oltre le ore 21, così da consentire al personale, dopo la riduzione degli orari dei mezzi pubblici, il rientro a casa entro le 22. Sono escluse le farmacie in quanto servizio pubblico. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal Dpcm nazionale".

Regione Lazio: "Provvedimento completa quello emanato settimana scorsa"

"Si tratta di un provvedimento che va a completare quello emanato la scorsa settimana sulla chiusura delle grandi strutture di vendita nei weekend e nei giorni festivi", spiega la Regione Lazio.