Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un'ordinanza per l'apertura dei varchi Ztl h24 da oggi fino al 3 di dicembre. "Il provvedimento è stato adottato per agevolare gli spostamenti in città durante questa fase dell'emergenza sanitaria. Fino al 3 dicembre 2020 tutti i varchi delle Zone a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo saranno disattivati h24 per tutta la settimana", si legge in un comunicato (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:23 - A Fiumicino aiuti a 41 famiglie in difficoltà

A Fiumicino sono 41 le famiglie in difficoltà per l'emergenza Covid che hanno ricevuto ieri aiuti concreti dai volontari della Misericordia, con il contributo del Comune costiero. Sono state rifornite di alimenti e beni di prima necessità. "Un numero elevato di famiglie rifornite di pacchi alimentari, per un totale di 27 minori e 51 adulti, tra cui un detenuto che sta scontando gli arresti domiciliari, con minore a carico - sottolinea la Misericordia Fiumicino, che gestirà tra l'altro un campo base a Parco Leonardo di prossimo allestimento per aiutare direttamente persone in disagio - Tutto questo è stato possibile con l'intervento dello staff dei Servizi Sociali che ha contribuito all'acquisto degli alimenti, ed al quale rivolgiamo un sentito ringraziamento".

8:37 – Raggi: “Ztl aperte tutto il giorno fino al 3/12”

