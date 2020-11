Covid, a Roma messaggi 'anti-folla' diffusi dalle volanti: "Usate Dpi"

In via del Corso e nella zona del Tridente, nel centro storico di Roma, sono in atto da stamattina misure anti-assembramento con la polizia locale che ha diffuso via megafono messaggi 'anti-folla' pre-registrati per ricordare ai passanti di seguire le norme previste. "Mantenete le distanze di sicurezza", "evitate gli assembramenti", "utilizzate correttamente i dispositivi di prevenzione, non abbassiamo la guardia", sono alcuni dei 'promemoria' diramati dalla polizia locale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO)

Effettuati circa 3mila controlli

Da oggi nella Capitale è scattato un nuovo sistema di contingentamento delle presenze nelle vie del centro storico, in particolare in quelle del Tridente, e in zona Prati, meta per lo shopping. Le chiusure a moduli comunque non sembrano aver scoraggiato le passeggiate del sabato pomeriggio dei romani sia in centro sia in zona Appia e San Giovanni, ma, secondo quanto si è appreso, finora non si sono registrate particolari criticità da far scattare sanzioni per violazione delle norme anti-Covid. Sono tremila al momento i controlli effettuati dalla polizia locale oggi a Roma, anche nei parchi e ville storiche e anche sul litorale.