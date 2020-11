Covid in Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono quasi tremila i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Su oltre 28 mila tamponi si registrano 2.925 casi positivi (+239), 34 decessi e 411 guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi sale leggermente. Cala, invece, il valore RT che si attesta a 1,04. "Dato incoraggiante, il virus rallenta e le misure adottate mostrano di essere efficaci. Non bisogna mollare proprio adesso”, ha commentato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:13 - Lazio, 2.925 casi su oltre 28mila tamponi

Sono quasi tremila i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Nelle ultime ore su oltre 28 mila tamponi si registrano 2.925 casi positivi (+239), 34 decessi e 411 guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi sale leggermente. Cala, invece, il valore RT che si attesta a 1,04. "Dato incoraggiante - commenta l'assessore Alessio D'Amato - il virus rallenta e le misure adottate mostrano di essere efficaci. Non bisogna mollare proprio adesso - aggiunge - e fare attenzione questo weekend a mantenere il rigore nei comportamenti ed evitare assembramenti". Nella regione sono 3.018 i ricoveri (+65 rispetto a ieri) e 260 in terapia intensiva (+1). «Superati i 3 mila ricoveri, ma la rete ospedaliera nonostante il forte stress sta tenendo grazie alla rimodulazione messa in campo» sottolinea l'assessore.Del totale dei casi di oggi quasi 1500 sono a Roma dove è stato predisposto un massiccio dispositivo 'anti-assembramento' per il weekend. Tra le misure previste la chiusura delle fermate metro Spagna e Flaminio, dalle 10 alle 20 nelle giornate di domani e domenica, un contingentamento delle presenze nelle principali vie dello shopping della Capitale, come via del Corso e via Cola di Rientro, con punti di accesso che in caso raggiungimento di un «livello di saturazione» distribuiranno le persone sulle vie limitrofe. Controlli anche sulle spiagge e nei principali parchi della città. Nelle altre province si registrano 732 casi e sono sedici i decessi nelle ultime 24 ore. In particolare nella Asl di Frosinone si contano 220 nuovi casi, in quella di Latina 192, nella Asl di Viterbo 161 e di Rieti 159.