Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da domani riprenderanno le attività di screening per rilevare l'eventuale infezione da Covid nell'ambito del progetto "Ripartiamo in Sicurezza" dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'iniziativa, avviata nel mese di luglio, è svolta in cooperazione con Cassa Forense e grazie al personale infermieristico e medico della Fondazione Policlinico A. Gemelli.