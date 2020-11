Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 256 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Sono 43 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.114. È quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto Spallanzani. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

12:35 - Litorale romano come in primavera, tante le presenze

Il litorale romano, con una temperatura di 20 gradi ed il sole, bissa la giornata di ieri e registra tante presenze di romani, sulle spiagge di Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese, sui lungomare, nelle "passeggiate" dei porti ma anche nei parchi cittadini e nelle pinete. Tante anche le prenotazioni nei ristoranti e nei locali in riva al mare. La polizia locale di Fiumicino ha in campo sette pattuglie per turno a controllare non solo la viabilità in accesso, assai sostenuta, con i lungomare pieni di auto già da metà mattinata, ma anche eventuali assembramenti, l'utilizzo corretto delle mascherine e trasgressioni delle disposizioni anti Covid. "Un impegno non assolutamente facile - viene segnalato dal Comando - le presenze sono tante, come una classica giornata di primavera, e seppur nei locali pubblici finora siane rispettate le misure e le regole. Anche nei centri commerciali non ci sono state trasgressioni". "Ieri ed oggi tanti i romani arrivati, il lavoro c'è, per fortuna, e nel rispetto delle disposizioni ma le problematiche e le prospettive future sono una preoccupazione assolutamente presenti. Non sono alcune giornate "straordinarie" a bastare e poterci farci respirare dal punto di vista economico ed occupazionale"', riferisce un ristoratore di Fiumicino.

12:13 - Faceva entrare clienti da una porta sul retro: chiuso negozio a Roma



Ha tentato di aggirare le disposizioni di chiusura previste dalle misure anti Covid facendo entrare i clienti da una porta di servizio posta sul retro, per questo per un negozio in un centro commerciale di Roma è scattato il provvedimento di chiusura. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, VI Gruppo Torri, diretto dal Dirigente Marco Alia, insieme con i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito una serie di controlli congiunti nella zona del VI Municipio per verificare il rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da Covid-19. Nel corso degli accertamenti in un centro commerciale a Tor Bella Monaca hanno scoperto un negozio che, tramite un escamotage, aveva cercato di aggirare le norme sulla chiusura nei giorni festivi e prefestivi previste dall'ultimo Dpcm: il punto vendita, nonostante tenesse le serrande abbassate sul lato strada, stava consentendo l'accesso ai clienti da una porta di servizio sul retro, adibita ad uscita di emergenza e raggiungibile tramite il garage del centro. All'interno sono stati trovati alcuni clienti e un'attività di vendita in pieno svolgimento come dimostrato dal numero delle ricevute fiscali emesse fino a quel momento. Nei confronti del gestore, un romano di 56 anni, oltre alla sanzione prevista di 400 euro, è stato eseguito anche il provvedimento di chiusura provvisoria del punto vendita per 5 giorni.



11:54 – Allo Spallanzani 256 ricoverati

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 256 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 43 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.114. E' quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto.

11:49 – Lazio, tamponi negativi per la squadra e 2 casi nello staff

Sono risultati tutti negativi al Covid i tamponi ai quali si sono sottoposti i calciatori della Lazio la scorsa notte. Ci sono invece due casi di positività nello staff tecnico. È quanto apprende l' Ansa. I tamponi non sono stati eseguiti sui tre calciatori per i quali l'Asl ha disposto la quarantena: Immobile, Strakosha e Lucas Leiva. Tutti i test sono stati processati nel laboratorio di Avellino "Futura Diagnostica".

11:24 – Roma, positivo Boer: rientra da Genova

Altro positivo al Covid in casa Roma. Si tratta di Pietro Boer, partito ieri con la squadra per Genova. Lo annuncia il calciatore su Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo anche io sono positivo al Covid-19. Fortunatamente non accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il periodo di quarantena: spero di tornare in campo il prima possibile, nel frattempo forza Roma". Della squadra partita ieri per Genova e che oggi alle 15 affronterà gli uomini di Maran, solo Pietro Boer è risultato positivo al covid. Il resto del gruppo è risultato negativo, compreso il centrocampista Milanese che però, a scopo precauzionale, rientra anche lui nella Capitale avendo dormito nella stessa stanza di hotel con Boer.