Roma, oggi i funerali di Gigi Proietti. Nella Capitale lutto cittadino

Roma dice addio a Gigi Proietti. Si celebra quest’oggi il funerale del grande attore e comico morto lunedì, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Il corteo, che partirà alle 10, transiterà davanti al Campidoglio, per poi dirigersi verso il Globe Theatre a Villa Borghese per il ricordo laico di amici e colleghi. L’ultima tappa sarà chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, dove alle 12 si terrà la cerimonia funebre in forma privata. Nella Capitale, la sindaca Virginia Raggi ha proclamato il lutto cittadino. (LE FRASI CELEBRI - PROIETTI E SAGITTA ALTER: 50 ANNI DI VITA INSIEME - LA SUA MAGICA VOCE PER IL "GENIO" DI ALADDIN)