La foto di Proietti sul Colosseo: la proposta per omaggiare l'attore

Una foto di Gigi Proietti proiettata sul Colosseo e sul Campidoglio, è questo l'omaggio di Roma all'attore scomparso oggi (FOTOSTORIA). L'iniziativa, lanciata dalla sindaca Virginia Raggi, secondo quanto si apprende dovrebbe realizzarsi già da questa stasera. (LE FRASI CELEBRI - PROIETTI E SAGITTA ALTER: 50 ANNI DI VITA INSIEME - LA SUA MAGICA VOCE PER IL "GENIO" DI ALADDIN).

La scomparsa di Gigi Proietti

L'attore è scomparso all'alba di oggi a Roma, nel giorno del suo compleanno .Proietti era ricoverato in terapia intensiva per uno scompenso cardiaco. Proietti, 80 anni, era già da qualche giorno ricoverato in terapia intensiva per uno scompenso cardiaco. Nel tardo pomeriggio di ieri il malore. "Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta", ha fatto sapere la famiglia.