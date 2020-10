Turbativa d’asta in gara indetta da Consip: 2 anni e mezzo a Ieffi

La gara riguardava l’acquisto e forniture di 3 milioni di mascherine mai arrivate in Italia. La pena per l’imprenditore è stata decisa dal giudice monocratico di Roma, che ha assolto l’imputato dal reato di inadempimento di contratti nelle pubbliche forniture perché il fatto non sussiste

Condannato a 2 anni e mezzo di carcere l'imprenditore Antonello Ieffi, accusato di turbativa d'asta in una gara indetta da Consip per l'acquisto e forniture di 3 milioni di mascherine mai arrivate in Italia. Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma che ha assolto l'imputato dal reato di inadempimento di contratti nelle pubbliche forniture con la formula “perché il fatto non sussiste”. È la prima sentenza legata ad una indagine nata durante l'emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

La vicenda

Ieffi era stato arrestato il 9 aprile scorso nel pieno del lockdown e scarcerato circa un mese dopo. Al centro della vicenda giudiziaria una gara da appalto per la fornitura di protezioni individuali del valore complessivo di 15,8 milioni di euro.