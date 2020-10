Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono due le manifestazioni previste oggi a Roma per dire "no" al nuovo Dpcm di contrasto all'epidemia da Covid-19. Alla Bocca della Verità è previsto il ritrovo di alcuni ambulanti, mentre nel pomeriggio alle 18 a piazza dei Mirti, nel quartiere Centocelle, titolari e rappresentanti di attività commerciali sfileranno per chiedere un sostegno economico al governo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

12:29 - Già 5000 prenotazioni on line ai drive in

"Da domani nei drive-in di Roma si accederà solo con la prenotazione online. Questa scelta è stata necessaria per gestire meglio i notevoli flussi di accesso. Con la prenotazione online si riducono notevolmente le attese poiché l'anagrafica viene già predisposta e i nostri operatori lavorano in maniera più serena. Solo stamane, all'apertura del servizio, vi sono state già oltre 5 mila prenotazioni online. Rivolgo pertanto un invito a non recarsi ai drive-in di Roma senza la necessaria prenotazione online, per prenotare basta la tessera sanitaria e il numero della ricetta dematerializzata fatta dal proprio medico di famiglia". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

12:22 - Scontri a Roma, convalidato arresto per 4 fermati

Convalidati gli arresti per le quattro persone fermate durante gli scontri avvenuti la notte tra sabato e domenica a Roma nel corso della manifestazione anti coprifuoco. Il giudice, al termine dell'udienza dì convalida, ha rimesso in libertà due manifestanti e disposto l'obbligo di firma per le altre due persone arrestate in attesa del processo per direttissima fissato a novembre. Nei loro confronti le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Su quanto avvenuto nella zona di piazza del Popolo la procura ha avviato una indagine e sta verificando eventuali collegamenti sui tafferugli avvenuti a Napoli.

11:52 - Oggi due manifestazioni a Roma per dire "no" a nuovo Dpcm

Sono due le manifestazioni previste oggi a Roma per dire "no" al nuovo Dpcm di contrasto all'epidemia da Covid-19. A confermarlo all'AGI fonti di polizia. Alla Bocca della Verità è previsto il ritrovo di alcuni ambulanti, mentre nel pomeriggio alle 18 a piazza dei Mirti, nel quartiere Centocelle, titolari e rappresentanti di attività commerciali sfileranno per chiedere un sostegno economico al governo. Prevista la presenza di 150 persone.

11:38 - Roma, da domani drive in solo su prenotazione

"Da domani martedì 27 ottobre presso tutti i drive-in di Roma l'accesso sarà consentito solo con prenotazione online. È possibile prenotarsi a partire da oggi, attraverso la piattaforma regionale "Prenota-Drive", oppure mediante il QR code sulla locandina. Al momento della prenotazione è necessario disporre di tessera sanitaria e di ricetta dematerializzata con codice di esenzione (5G1) e tessera sanitaria. In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso. Consulta l'elenco sul sito". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.



11:24 - Cna Roma, con dpcm vanificati sforzi ultimi mesi

"La CNA di Roma ritiene che gli sforzi fatti per resistere agli effetti della pandemia dagli operatori economici attivi nel turismo, nella ristorazione, nell'artigianato, nell'organizzazione di congressi, fiere, eventi e cerimonie, così come nel cinema, nel teatro e nelle associazioni sportive, rischino di essere stati vani a causa delle restrizioni imposte dall'ultimo DPCM". E' quanto si legge in una nota della Cna. "La Cna di Roma non intende entrare nella disputa scientifica - si legge ancora - Tuttavia, ci saremmo aspettati che in questi mesi la macchina pubblica si fosse mossa con la dovuta velocità, adottando provvedimenti facilmente comprensibili anche da chi, come gli imprenditori, si occupa di altro. Alcuni esempi: assunzioni di personale medico e paramedico per gli ospedali, assunzioni di supporti per i medici di base, potenziamento del tpl attraverso i 1.000 pullman privati presenti in città". "La CNA di Roma è estremamente preoccupata per l'insostenibile disagio che provano imprenditori e lavoratori colpiti dalla nuove misure - commenta il presidente Michelangelo Melchionno - e ritiene che per evitare il degenerare della situazione economica e sociale debbano essere messe in campo da subito quattro misure: 1) estensione della cassa integrazione per evitare licenziamenti di massa; 2) contributi a fondo perduto sulla base del fatturato perso; 3) una misura specifica per i canoni di locazione facilmente praticabile attraverso l'Agenzia delle Entrate da utilizzare per coloro che, non essendo proprietari delle mura non beneficeranno dell'annunciato annullamento della seconda rata IMU di dicembre; 4) pace fiscale, perché queste imprese non avranno più la capacità di pagare le tasse sospese dai precedenti provvedimenti".