Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Prima notte di chiusura e strade deserte a Roma dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza regionale che vieta la circolazione in tutto il Lazio dalle 24 alle 5 del mattino. Nella Capitale, dopo la mezzanotte, per le vie e le piazze circolavano solo le pattuglie delle forze dell'Ordine e i mezzi di soccorso. In città dalle 21 sono state transennate alcune zone della movida per evitare assembramenti. (FOTO – DIRETTA – LA SITUAZIONE IN LAZIO)

11:00 – Chiusure notturne in Lazio, strade deserte a Roma

10:20 – L'ordinanza di chiusura in Lazio

Dalle 24 di questa notte è scattato il divieto di spostamenti notturni fino alle 5 del mattino in tutto il Lazio. Questa misura introdotta dalla Regione nel tentativo di scongiurare un nuovo lockdown. “So bene quanto possa sembrare difficile, ma è un passo necessario che può rivelarsi decisivo, non molliamo, continuiamo a restare uniti, rispettiamo le regole e ricordiamoci sempre: mascherine, mani igienizzate e distanziamento sociale", aveva commentato in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.