Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Su quasi 12mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 244 casi e di questi 91 a Roma, sei i decessi. Impennata dei casi nella Asl di Latina. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:19 - Nel Lazio 244 casi: 91 a Roma e 73 a Latina

Su quasi 12mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 244 casi e di questi 91 a Roma, sei i decessi. Impennata dei casi nella Asl di Latina dove a seguito delle indagini epidemiologiche verranno studiate eventuali ulteriori misure: si dovrebbe andare verso mini lockdown mirati per spegnere diversi focolai che hanno portato a 73 contagi in 20 comuni diversi. Molti contagi hanno un link familiari con feste, come comunioni e battesimi.