Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 238 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore nel Lazio, si tratta del dato più alto finora. "C'è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso”, ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato

Sono 238 i casi di Covid 19 registrati nelle ultime ore nel Lazio, si tratta del dato più alto finora. "C'è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari" ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Di questi 141 casi sono a Roma, si registrano anche due decessi nelle ultime ore. (DIRETTA)

7:01 – In Lazio 238 casi, è dato più alto di sempre

Sono 238 i casi di Covid 19 registrati nelle ultime ore nel Lazio, si tratta del dato più alto registrato finora. "C'è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari" ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato commentando l'ultimo bollettino.

"Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi, di questi 141 sono a Roma e quattro i decessi. Numeri che non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni", ha aggiunto D'Amato. "E' fortemente monitorata la zona del Sud Pontino. Sono operativi presso gli scali di Fiumicino e Ciampino i test per gli arrivi da Parigi e altre zone della Francia"