Elezioni comunali 2020, a Colleferro rieletto Pierluigi Sanna

Confermato sindaco a Colleferro, Pierluigi Sanna (Pd), il giovane primo cittadino che tanto si è speso per unire la comunità scossa dal brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte, per la cui morte si trovano in carcere ora quattro ragazzi della vicina Artena. Sanna, sostenuto dal centrosinistra, è stato riconfermato con oltre il 70% delle preferenze.

La competizione elettorale negli altri comuni

Giovane e di centrosinistra anche il sindaco di Albano, Massimiliano Borelli. A Terracina e Fondi (Latina) la partita è tutta tra il centrodestra. A Terracina, Roberta Tintari, sostenuta da Fratelli D'Italia, Cambiamo con Toti, Insieme per Roberta Tintari e Uniti e Liberi, è in vantaggio rispetto a Valentino Giuliani, sostenuto da Lega e Forza Italia. A Fondi, invece, è in testa Beniamino Maschietto sostenuto da Forza Italia e Lega seguito da Giulio Mastrobattista, portato anche da Fratelli d'Italia.