Anm conferma l'espulsione dell'ex pm di Roma Luca Palamara

L'assemblea generale degli iscritti al sindacato delle toghe ha confermato il provvedimento del 20 giugno scorso del Comitato direttivo centrale dell'Anm, bocciando il ricorso del pm romano

Diventa definitiva l'espulsione dall'Associazione nazionale magistrati (Anm) per gravi violazioni del codice etico dell'ex pm di Roma Luca Palamara, sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e imputato a Perugia per corruzione. L'assemblea generale degli iscritti al sindacato delle toghe, riunita a ranghi ridottissimi (un centinaio i presenti a fronte di 7mila soci), ha confermato il provvedimento del 20 giugno scorso del Comitato direttivo centrale dell'Anm, bocciando il ricorso presentato dal pm romano. Solo 1 voto a favore del ricorso. È la prima volta che un provvedimento così drastico viene assunto nei confronti di un ex presidente dell'Anm.

Palamara: "Rispetto la decisione" approfondimento Scandalo Csm: tutte le tappe dal caso Palamara "Da magistrato e da cittadino che crede profondamente nel valore della giustizia equa ed imparziale ribadisco che le decisioni devono essere rispettate. Con altrettanta forza ribadisco di non aver mai barattato la mia funzione. Auguro buon lavoro all'Anm nell'auspicio che torni ad essere la casa di tutti i magistrati". Così Luca Palamara ha commentato la decisione dell'Anm di espellerlo. "Sono stato travolto e nella fiumana mi sono perso, ma non mi sento di essere stato moralmente indegno", ha detto in precedenza il magistrato durante il suo discorso all'Assemblea, che oggi, contrariamente allo scorso 20 giugno, non ha respinto la richiesta di parola dell'ex pm. "La mia funzione non l'ho venduta né a Lotti, né a Centofanti né a nessuno", ha ribadito, aggiungendo che "il confronto con la politica sulle nomine è sempre esistito". Palamara ha parlato anche della famosa riunione all'hotel Champagne sulla nomina del procuratore di Roma: "Non era un incontro clandestino", ha sostenuto.