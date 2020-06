Il presidente della Repubblica bacchetta le toghe, in una cerimonia al Quirinale sui magistrati vittime di terrorismo e mafia, parlando di “anno difficile per la magistratura italiana” e ricordando che la fedeltà alla Costituzione "è l'unica fedeltà richiesta ai servitori dello Stato". L'inchiesta della Procura di Perugia sul Csm, secondo il capo dello Stato "sembra presentare l'immagine di una magistratura preoccupata di costruire consensi a uso interno, finalizzati all'attribuzione di incarichi”

"La magistratura deve necessariamente impegnarsi a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messe in dubbio da recenti fatti di cronaca". A dirlo è Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una cerimonia al Quirinale sui magistrati vittime di terrorismo e mafia, in cui bacchetta le toghe con un discorso duro, incentrato sul caso Palamara e l'inchiesta di Perugia. "La documentazione raccolta - dice Mattarella - la cui rilevanza va valutata nelle sedi proprie previste dalla legge, sembra presentare l'immagine di una magistratura china su stessa, preoccupata di costruire consensi a uso interno, finalizzati all'attribuzione di incarichi”.