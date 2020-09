Omicidio Willy: realizzato un murales davanti all’Università Roma Tre

L'Associazione Neri Italiani Black Italians (NIBI) insieme alla comunità capoverdiana ha proposto al Municipio VIII di realizzare nel territorio un murales in ricordo di Willy Monteiro Duarte e il presidente del Municipio Amedeo Ciaccheri ha subito raccolto questa proposta "non solo per ricordare Willy e quanto di terribile gli è accaduto, ma per lasciare un messaggio tangibile di lotta all'indifferenza e alla sopraffazione perché non trovi più spazio." Il Murales “Willy, un sorriso contro ogni violenza” è stato presentato questo pomeriggio, alle 16.30, davanti alla Facoltà di Lettere dell'Università Roma Tre, in via Caduti senza Croce angolo via Ostiense.