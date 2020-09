Scuola, preside a Roma: "Istituto non è pronto ma devo riaprire"

"Il Consiglio d'Istituto aveva richiesto lo slittamento al 24 settembre dell'apertura della scuola, perché i lavori di edilizia leggera non sono ancora ultimati, ma la delibera non è stata approvata dall'Ente locale", spiega la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo via Poseidone

"Il Consiglio d'Istituto aveva richiesto lo slittamento al 24 settembre dell'apertura della scuola, perché i lavori di edilizia leggera non sono ancora ultimati, ma la delibera non è stata approvata dall'Ente locale. Non siamo pronti, ma dobbiamo attenerci al calendario regionale e quindi riaprire lunedì, 14 settembre". E' quanto riferisce Annalisa Laudando, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo in via Poseidone a Roma, a cui sono iscritti più di 1100 studenti. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI NEL LAZIO)