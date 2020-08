Coronavirus, positivo anche Kluivert: quarto caso per la Roma

Justin Kluivert è risultato positivo al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA A ROMA). Salgono quindi a quattro i casi a Trigoria. Il tampone del giocatore, effettuato ieri nel centro sportivo giallorosso, ha dato esito positivo al Covid-19 esattamente come quello del compagno di squadra Bruno Peres. Anche l'olandese è asintomatico.

Due settimane di isolamento

Il primo a comunicare la propria positività è stato il portiere Mirante, seguito ieri da Carles Perez, rimasto in Spagna. E proprio in Spagna, ad Ibiza, Kluivert aveva trascorso qualche giorno di vacanza prima del rientro nella Capitale. Adesso lo attendono due settimane di isolamento e salterà quindi le prime due amichevoli della Roma in programma il 5 settembre a Trigoria col Benevento e il 9 in casa del Frosinone.

Rinviato l'allenamento

La serie di contagiati ha indotto il club capitolino a rinviare l'allenamento odierno a Trigoria: appuntamento sul campo a domani, alle 18, dopo che tutti saranno stati sottoposti a un altro giro di tamponi. L'esito dei test verranno resi noti prima dell'inizio dell'allenamento, in modo da evitare altre complicazioni.