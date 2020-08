Roma, anche Carles Perez positivo al Coronavirus

Nuovo caso di positività al Covid-19 nella Roma che proprio oggi 27 agosto ha effettuato i tamponi a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani. Dopo Mirante e due giovani della Primavera è il turno dello spagnolo Carles Perez che ha comunicato via social di aver contratto il coronavirus ma di essere "totalmente asintomatico" e già "in isolamento fino a quando il test non sarà negativo" (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL COVID-19 - LO SPECIALE)