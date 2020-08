Roma, le indicazioni del Comune per riapertura asili nido e materne

I nidi riapriranno il 9 settembre, mentre le scuole dell'infanzia il 14 settembre. Per l’amministrazione comunale, il criterio fondamentale della ripartenza "è la stabilità dei gruppi con bambini che frequentano il tempo previsto in presenza, con i medesimi educatori e insegnanti di riferimento”. I genitori firmeranno un patto di corresponsabilità

A Roma gli asili nido riapriranno il 9 settembre, mentre le scuole dell’infanzia il 14. È quanto stabilito dal Comune, che nei giorni scorsi ha inviato ai vari Municipi le indicazioni operative per l’avvio del prossimo anno educativo e scolastico. Per l’amministrazione capitolina, il criterio fondamentale per la ripartenza è “la stabilità dei gruppi con bambini che frequentano in presenza, con i medesimi educatori e insegnanti di riferimento, secondo i rapporti definiti in base alle norme regionali e nazionali”. Inoltre, si legge sul sito di Roma Capitale, “sarà previsto uno spazio definito per ciascun gruppo o sezione, organizzato con proposte di gioco diverse e zone specifiche dedicate al pasto e al riposo, sia nei nidi che nelle scuole dell’infanzia”.

Gradualità e sperimentazione vedi anche Riapertura scuole, indicazioni del Cts: metro non obbligatorio. FOTO Il personale rientrerà in servizio per i nidi il 27 agosto e per le scuole materne il primo settembre, in modo tale da” riorganizzare gli spazi, effettuare la formazione specifica Covid e i test sierologici per individuare eventuale presenza di anticorpi contro il Coronavirus” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO). Altri principi base per la riapertura indicati dal Comune sono gradualità e sperimentazione, in virtù dei quali il servizio inizierà, come di consueto, con turno unico, dalle 8.00 alle 14.00: dal 9 settembre al 9 ottobre per i nidi, dal 14 al 30 settembre per le scuole dell’infanzia. Dal primo giorno, inoltre, sarà erogato il pasto, mentre il tempo pieno sarà attivo a partire dal primo ottobre per le scuole dell'infanzia, dalle 8.00 alle 16.30, e dal 12 ottobre per i nidi, in base agli orari di ogni struttura.